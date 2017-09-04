Москва, 4 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает штормить, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

the3cats Нефть

1 сентября торги по Brent завершились у отметки 52,77, восстановившись от минимумов вблизи 52,27. Марка WTI демонстрировала схожую динамику, восстановившись к отметке 57,30.

По его мнению, в данный момент у котировок черного золота есть ненулевая вероятность продолжения ралли.

«Во-первых, новость о превзошедшем прогнозы сокращении запасов в США оказала благоприятное воздействие на настроения участников рынка. Во-вторых, последствия урагана Харви продолжают сказываться на нефтяной инфраструктуре Штатов.

Около четверти нефтеперерабатывающих заводов оказались выведены из строя, что в ближайшие недели снизит объем добычи американских углеводородов», — пояснил Салас.

«Но оптимистичный прогноз по Brent сохраняется. Скорее всего, целью на ближайшие дни является психологическая отметка $53», — полагает эксперт.

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