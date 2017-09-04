Сеул, 4 сентября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Южнокорейские СМИ с пометкой «срочно» распространили 4 сентября 2017 года сообщение о подготовке к запуску баллистических ракет на территории Северной Кореи, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерные испытания

По данным источника, в министерстве обороны Южной Кореи начали экстренные консультации с Соединенными Штатами Америки о развертывании авианосца и подготовке стратегических бомбардировщиков на территории страны.

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Напомним, в ответ на проведенные 3 сентября 2017 года испытания водородной бомбы в КНДР Южная Корея провела собственные учения с баллистическими ракетами. Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, согласно которому США готовы применить ядерное оружие против КНДР.