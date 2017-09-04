Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП на пересечении улицы Бухарестской и улицы Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром 4 сентября, сообщают очевидцы в соцсетях. В результате столкновения с грузовым автомобилем «скорая» опрокинулась на левый борт, заблокировав движение трамваев.

Https://vk.com/spb_today ДТП со скорой помощью (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Инцидент произошел возле станции метро «Бухарестская». «Фура ударила скорую, машина перевернулась. Будет пробка», — сообщил один из очевидцев в популярной группе в соцсети.

«Скорая летела с маяками (как обычно на Бухарестской). Фура в заднюю часть въехала, скорая на скорости «приподнялась» и перевернулась», — дополнила картину другая свидетельница ДТП.

«Скорая ехала со всеми проблесковыми маяками и звуковым сигналам. Из-за двух рядов, поворачивающих налево, ее было только слышно. Фура ехала в правом прямо и ударила ее», — рассказал третий очевидец.

На место аварии оперативно прибыли спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Машину скорой помощи поставили на колеса. Движение трамваев, прерванное из-за ДТП, уже восстановлено.