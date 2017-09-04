Ярославль, 4 сентября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Ярославский СКР проводит проверку

Мотошоу Crazy Wheels Stunt Team проходило 3 сентября в районе ТРЦ РИО в Дзержинском районе.

Один из мотоциклистов потерял управление и врезался в ограждение и стоявших за ним людей. В результате пострадала 12-летняя девочка. Как сообщают в Ярославском СКР, мотоциклист также травмирован. К счастью, все обошлось без тяжелых последствий: девочка получила ссадину, мотоциклист отделался ушибом. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области инициировано проведение доследственной проверки.