Вашингтон, 4 сентября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Всё активнее западные политики и эксперты продвигают идею давления на Северную Корею за счет сокращения поставок энергоносителей, которые за последний год и так уменьшились в разы. В воскресенье, 3 сентября, в эфире CNBC в программе «Squawk Box» группа экспертов снова выступила за то, чтобы Китай и Россия прекратили экспорт сырой нефти в КНДР, после того, как Пхеньян осуществил испытания ядерной бомбы. В то же время специалисты признают, что многочисленные международные торговые санкции никаким образом не сдерживают Северную Корею.

lalabell68 Нефтяная вышка

Так, по мнению директора в геополитической консалтинговой группе «Евразия» по азиатскому направлению Скотт Симан (Scott Seaman), если КНР решит прекратить жизненно важной для КНДР сырой нефти, то это окажет медленное, но эффективное влияние на северокорейскую экономику. В последствии это отразится на военных и других операциях Северной Кореи.

Однако сейчас Пхеньян адаптировался под международные санкции. Правда, они могут оказаться весьма эффективными именно в долгосрочной перспективе. Настоящий вопрос сейчас состоит в то, готовы ли Россия и Китай пойти на реальные меры, на которые ранее они не решались. В первую очередь, это касается поставок нефти. Такую точку зрения выразил старший научный сотрудник Института Брукингса Джонатан Поллак (Jonathan Pollack).

По мнению эксперта, если Москва и Пекин пойдут на такую меру — сократят поставки частично или полностью — это может в результате привести к гораздо более мощному эффекту, чем все сегодня существующие санкции, потому что КНР поставляет примерно 90% нефти, которая потребляется в КНДР. Также Поллак подчеркнул, что последние испытания КНДР могли переполнить чашу терпения Пекина, и теперь Китай может всерьез задуматься о введений ограничений на поставку черного золота.

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В то же время специалист отмечает, что даже если Китай полностью перекроет поставки энергоносителя в КНДР, это не дает никаких гарантий о том, что миру удастся удержать Пхеньян от очередных ядерных испытаний и ракетных пусков. Более того, любая конфронтация между Китаем и Северной Кореей позволит США и Южной Кореи переложить всю ответственность за ядерные проблемы на КНР, а это не соответствует национальным интересам Пекина.

Напомним, что в воскресенье, 3 сентября, Северная Корея провела шестые по счету ядерные испытания. При этом ранее стало известно о северокорейских разработках водородной боеголовки, которая может быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету. В 6:30 утра по московскому времени сейсмологи Японии, Южной Кореи и США зафиксировали подземный толчок, который, предположительно, свидетельствовал об испытании боевого заряда. По мнению ученых и военных, мощность взрыва составила от 70 до 120 килотонн, а это в шесть раз мощнее, чем бомба, которая была сброшена на Нагасаки в 1945 году. Ее мощность была 21 килотонна.

Примечательно, что и Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило о том, что слабые отголоски землетрясения в Северной Кореи ощущались и во Владивостоке. Но радиационный фон в Приморском крае, по информации ведомства, находится в пределах нормы.

Позднее Пхеньян подтвердил испытания водородной бомбы и назвал их «абсолютно успешными». В ответ на испытания в Сеуле в экстренном порядке созвали совет по вопросам внутренней и внешней безопасности. ЕС призвал Совет Безопасности ООН ужесточить санкции против КНДР.

Россия и Китай, в свою очередь, тоже осудили ядерные испытания Северной Кореи. В рамках саммит БРИКС, который проходит с 3 по 5 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин договорились усилить взаимную поддержку и стратегическое взаимодействие. Они также пришли к единому мнению по вопросу необходимости надлежащим образом решать проблемы, вызванные испытанием Серверной Кореей ядерного оружия.

В июле 2017 года объем экспорт бензина из Китая в Северную Корею уже сократился на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Точный объем поставок энергоносителя в КНДР не известей, однако, по данным Reuters, в апреле этого года соответствующий показатель составил 520 тыс. тонн сырой нефти.

Также, согласно данным британского издания, торговый оборот между Россией и КНДР в первом квартале 2017 года удвоился и составил $31,4 млн. Большая часть поставляемых грузов — это нефть, уголь и нефтепродукты. В июне этого года экс-чиновник, занимавшийся топливными поставками в КНДР, в интервью Kyodo заявил, что Северная Корея каждый год импортирует из РФ 200−300 тыс. тонн дизельного топлива и других нефтепродуктов. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио заявил о том, что поставки нефти из РФ и КНР в Северную Корею осуществляются поэтому японская сторона внимательно следит за этим процессом, поскольку такие действия Китая и России «отражаются на мерах, предпринимаемых мировым сообществом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония, Южная Корея и США уже не раз призывали Китай сократить поставки нефти в КНДР с целью увеличения давления. Однако Пекин придерживается точки зрения, согласно которой на Пхеньян стоит воздействовать путем переговоров, а не путем введения все больших ограничений. Аналогичной позиции придерживается и российская сторона.

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Но Китай все же имеет опыт давления и северокорейские власти за счет прекращения поставок нефти. Последний раз это произошло в 2003 году, когда в течение трех дней экспорт китайского черного золота в КНДР был прекращен из-за ракетных испытаний.

Отметим также, что в ночь на вторник, 29 августа, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, которая упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. После этого события США не стали призывать СБ ООН вводить нефтяное эмбарго против Северной Кореи.