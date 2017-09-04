Москва, 4 сентября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Проводящаяся в России реформа здравоохранения, которая подразумевает сокращение количества медицинских учреждений, а по сути — сокращение и так нищенского финансирования, является преступлением против граждан страны, считает аналитик ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач. 1964

Сокращение количества медицинских учреждений в том виде, котором оно проводится — это преступление против населения страны. Если в той же Москве и некоторых других крупных городах коечный фонд и можно было сократить за счёт использования современных схем лечения пациентов, при которых они выписываются домой намного раньше (без вреда для качества помощи), и кардинального повышения уровня амбулаторного звена (этого, конечно, не сделано), то на территории большей части России медицинских учреждений не хватало и до сокращения

Таким образом, проводящаяся реформа здравоохранения не вписывается ни в какие нормальные рамки. По сути это простое сокращение финансирования, которое было по мировым меркам нищенским даже в лучшие годы.

При этом современные методы лечения требуют ещё больше средств, чем раньше. Однако важно следить и за целевым расходованием средств — этого мы тоже не видим. Заметная часть денег распыляется в карманах чиновников в виде «откатов» и других незаконных затрат.

Ранее сообщалось, что, по данным Счетной палаты, «оптимизация» в сфере здравоохранения закончилась тем, что до 2018 года число больниц будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты — замещены частично офисами врачей общей практики.

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Это при том, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них 11 тыс. расположены более чем в 20 километрах от ближайшей лечебницы, где есть врач.