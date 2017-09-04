Берлин, 4 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Немецкий актер Ларс Айдингер 3 сентября 2017 года опубликовал у себя в Instagram сообщение, согласно которому украинский президент Петр Порошенко предлагал снять пропагандистский фильм российскому режиссеру Кириллу Серебренникову.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

Айдингер объяснил, что в его распоряжении находится письмо, переданное ему Серебренниковым во время последнего визита в Германию. Режиссер попросил придать огласке располагаемую им информацию в случае, если будет арестован.

В своем письме Серебренников просит «не поддаваться на провокации некоторых политических мошенников, которые пытаются заработать деньги на любой истории, которая может быть обращена против властей».

Он также указывает на факт поступившего к нему предложения от украинского президента.

«С самого начала уголовного дела я слышал различные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снимать пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства», — говорится в письме Серебренникова.

При этом режиссер поясняет, что является представителем творческой профессии, а не политиком. А потому не желает, чтобы его «использовали в чьих-то грязных интересах». В письме Серебренников выражает уверенность, что в ходе расследования возбужденного против него уголовного дела сможет доказать, что является «порядочным человеком».

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Напомним, режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Серебренникова обвиняют в растрате средств в размере 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета для проекта «Платформа». До 19 октября 2017 года он находится под домашним арестом.