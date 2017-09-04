Вашингтон, 4 сентября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Вокруг приближавшегося к Земле 1 сентября астероида «Флоренция» вращается два спутника. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

rolandoemail Астероид

Два небольших спутника видны на изображениях, которые были получены при помощи 70-метровой антенны комплекса NASA Goldstone Deep Space Communications в период с 29 августа по 1 сентября.

Учёные определили приблизительные размеры спутников. Их величина составляет от 100 до 300 метров. Период обращения ближайшего к астероиду спутника составляет около восьми часов, дальнего — от 22 до 27 часов.

Отмечается также, что полученные данные приблизительны и могут быть недостоверны, так как на радиолокационных изображениях спутники имеют размер нескольких пикселей, что не позволяет разглядеть детали.

Астероид «Флоренция» имеет практически круглую форму, на его экваторе располагается хребет. Также присутствует большой кратер и две крупные плоские области. Оборот вокруг своей оси астероид совершает за 2,4 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября крупнейший из приближавшихся к планете за всю историю наблюдений астероид «Флоренция» пролетел мимо Земли на расстоянии около 7 млн километров, что приблизительно в 18 раз превышает расстояние от планеты до Луны. Наблюдения за ним продолжатся до 8 сентября.