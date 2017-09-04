Грозный, 4 сентября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Ситуация с преследованием народа рохинджа в Мьянме требует срочного вмешательства мирового сообщества. Этот народ, исповедующий ислам, с одобрения властей подвергается погромам и насилию, в то время как ООН — организация, которая первой должна выступить в его защиту, ограничивается лишь «жалкими заявлениями о своей озабоченности».

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив недоумение по поводу отношения ООН и мировых лидеров к событиям, происходящим в Мьянме.

«Вот истинное лицо ООН, которая давно уже превратилась в посиделки и говорильню, не способную и не желающую решить ни одну проблему, если это не в интересах небольшой кучки стран», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

По словам Кадырова, в то время как народ рохинджа уничтожается «армией не имеющих человеческого облика полчищ», причем «карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью», властители мира молчат.

«На рохинья (рохинджа) навалилась военная машина страны с более чем 50-миллионным населением, из которых 90% — буддисты. Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства», — выразил свое негодование глава Чечни по поводу того, что эта ситуация не волнует ни власти государств, ни ООН.

Даже в повестке дня намеченного на 12 сентября заседания Ассамблеи ООН, на которую съедутся «президенты, короли, премьеры и министры почти двухсот стран мира, нет вопроса касательно происходящего в Мьянме», отмечает Кадыров.

По словам чеченского лидера, свое отношение к уничтожению народа рохинджа и массовому кровопролитию в Мьянме народ Чечни выскажет на митинге, где будет выражен массовый протест фашистским действиям в этой стране.

Отметим, что вчера, 3 сентября, в Москве прошел стихийный митинг у посольства Мьянмы в РФ. С протестом против «геноцида» мусульманского населения в этой стране выступили несколько сотен человек, среди них была в том числе чеченская делегация. Собравшиеся требовали, чтобы правительство Мьянмы выступило в защиту мусульман своей страны, пишет блогер Илья Варламов.

Не остались равнодушными к ситуации в Мьянме и в других республиках Северного Кавказа. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказал свою позицию по поводу агрессии в отношении народа рохинджа в ходе митинга по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

«Мы не поддерживаем любые злодеяния против человечества, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, тем более, когда это происходит не против отдельной личности, а целых народов», — заявил ингушский лидер.

Юнус-Бек Евкуров, выразив слова соболезнования и сочувствия, призвал оказать гуманитарную помощь страдающему в Мьянме народу рохинджа.

Акция в поддержку народа, притесняемого в Мьянме, состоялась и в Дагестане. В Махачкале прошло шествие жителей по улицам города, которое завершилось в Джума-мечети. На митинге после совершения коллективной молитвы выступающие высказывали свое возмущение по поводу «отсутствия реакции со стороны республиканских властей на события в Мьянме, где в последние месяцы происходят трагические события, включая факты геноцида мусульманского населения», пишет «Черновик».

Свою уверенность в том, что реакция мирового правозащитного сообщества на события в Мьянме обязательно последует, высказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Наша гражданская позиция — вместе мы должны решительно осудить эти действия, направленные против мирных граждан, осудить бесчеловечное беззаконие и всей душой желать, чтобы это кровопролитие как можно скорее остановилось», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, народ рохинджа (рохинья) компактно проживает в штате Ракхайн в Мьянме, коренными жителями которого себя считает. По вероисповеданию рохинджа — мусульмане. Однако правительство страны считает их нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывает им в гражданстве. Изгнания народа рохинджа из Мьянмы требуют националистические организации коренных народностей страны, буддистов по вероисповеданию, которые являются инициаторами беспорядков в отношении мусульман.

Пять лет назад численность народности рохинджа, по официальным данным, составляла около 800 тыс. человек. В последнее время их численность резко сокращается из-за того, что многие поселения рохинджа были полностью сожжены, а также из-за вынужденной миграции представителей народа в Бангладеш.