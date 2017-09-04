Александр Горбаруков ИА REGNUM Дебаты

10:00 В Якутске стартуют первые в регионе независимые дебаты кандидатов в мэры столицы республики. Встречу четырёх претендентов в главы города организовало медиасообщество региона во главе с политологом и журналистом Виталием Обединым. На дебаты обещали прийти все претенденты в мэры Якутска: действующий глава Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель вузов Денис Васильев («Справедливая Россия»). Будет ли диспут между ними живым и жарким? Читайте также: Дубль два: кандидатов в мэры Якутска соберут на независимые дебаты Дальневосточная редакция ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию дебатов.

10:10 Дебаты начинаются. Все кандидаты в мэры Якутска пришли на независимые дебаты «Гражданский вызов». В студии действующий глава Айсен Николаев, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и преподаватель вузов Денис Васильев («Справедливая Россия»).

10:20 По результатам жеребьёвки первый вопрос задал Радию Васильеву Гаврил Парахин. Его интересует судьба водозабора Якутска, и он спросил у директора якутского речного порта, сможет ли, по его мнению, обеспечить водой столицу республики при том, что построен водозабор на сухом месте. Радий Васильев, отвечая, напомнил, что вопрос водоснабжения города поднимается ежегодно. Русло реки Лена меняется, уходит к правому берегу. И если не провести работы по изменению русла, то в дальнейшем водозабор, который строится сегодня, может оказаться без воды.

10:22 Дебаты проходят спокойно. Пока спокойно. Кандидаты чувствуют себя уверено, не нервничают

10:24 Промежуточный раунд. Кандидатам предлагается выбрать один из 8 конвертов с проблемой, которую ему предстоит решить, если он будет избран мэром. Радию Васильеву было предложено решить проблему переполненности школ Якутска. Он ответил, что если бы этот вопрос достался любому из кандидатов, то решение было бы одно: проконтролировать освоение средств, уже выделенных городу указом президента на строительство школ и организацию 12 тыс. мест. «Задача не сорвать, а реализовать программу вовремя».

10:25 Денису Васильеву достался вопрос про пыль на улицах. Кандидат предложил устранить пыль с помощью развития зеленых насаждений в Якутске. «Эта проблема может быть и должна быть решена», — сказал Васильев.

10:26 Действующий мэр Якутска Айсен Николаев спросил, почему его оппонент начал пользоваться социальными сетями: дань ли это политической моде или же совет технологов? По словам Радия Васильева, это и не дань политической моде, и не совет технологов. Кандидат в мэры Якутска отметил, что на решение повлияла его семья. «Когда это случилось, я получил много положительных отзывов, в том числе и от своего штаба. Это большая сила, соцсети даже могут составить конкуренцию СМИ. Дают возможность незарегистрированным кандидатам высказывать свою точку зрения по промежуточным вопросам», — ответил Радий Васильев.

10:29 Мэру города Айсену Николаеву, к общей радости, достался вопрос о незаконном строительстве и самозахвате земель в городе. Он ответил, что когда возглавил Якутск в 2012 году, 90% строек в нём проводилось без разрешительных документов. «Они оформлялись задним числом. Мы навели достаточно жёсткий порядок, — считает Айсен Николаев. — Тот же Саакян, тот же Фероян, тот же Петросян, с ними мы судимся». Он считает, что незаконно строится в городе сегодня всего несколько процентов. «Намерен довести этот вопрос до конца», — заявил Николаев. Проблемный раунд завершён.

10:34 Был поднят вопрос о росте числа пожаров в частном секторе возросло. У Гаврила Парахина спросили, что он собирается делать с маневренным фондом? Парахин считает, что все деревянные дома нужно сделать аварийными и дать возможность гражданам переселиться в каменные дома.

10:34 Денис Васильев спросил у Гаврила Парахина, как он намерен решать проблему с дефицитом городского бюджета, который сегодня составляет более 700 млн рублей. Гаврил Парахин считает, что если станет мэром, сможет решить эту проблему, в первую очередь с помощью ведения положительных и качественных переговоров с правительством и главой. «Объяснял бы, что нужно работать вместе в команде. Улусы тоже стратегически важны, но надо сделать комфортным проживание в Якутске», — считает кандидат от ЛДПР.

10:37 Айсен Николаев задал вопрос Гаврилу Парахину по аварийному жилью. В программе Парахина Николаева удивило, что кандидат намерен снести все аварийные дома в Якутске за два года. «Как вы намерены это сделать?». Парахин не стал оригинальным в ответе на этот сложный вопрос. «Все зависит от количества средств, которые выделяют федералы, — ответил Парахин. — Намерен добиться всеми усилиями, чтобы средства нашлись. Думаю что общими усилиями главы республики и правительства. Проблему решить возможно».

10:39 Промежуточный раунд. Вопросы, беспокоящие горожан. По 2 вопроса. Мнение о том, что делать с разбитыми и вспученными тротуарами, высказал Радий Васильев: «Должны приниматься акты с гарантированным сроком обслуживания. Если это в рамках гарантированного обслуживания, должен исполнять подрядчик. За пределами гарантированных сроков должен исправлять недостатки муниципалитет, нужен контроль».

10:39 Как поступать с чиновниками, засветившимися в коррупционных делах? Радий Васильев: «Увольнять и передавать дела в правоохранительные органы».

10:40 Время для ответа на проблемные вопросы — 2 минуты.

10:40 Гаврил Парахин не успел ответить на вопрос про проблему в ночных заведениях Якутска. Истекло время для ответа на вопрос.

10:41 Кандидаты торопятся уложиться в отведенные 2 минуты для ответа на вопрос.

10:43 Третий раунд. Вопросы для Дениса Васильева.

10:43 Дениса Васильева спросили, что делать с бомжами на улицах Якутска. Он предложил создавать рабочие места и давать возможность людям реализовывать себя. Второй вопрос о пробках в Якутске. Проблема глобальная, но решить её можно, считает Денис Васильев. «Должна быть конкретная дорожная карта. Нужно ремонтировать улицы ночами, этому благоприятствует сама природа — ночи летом светлые. Наиболее загруженные светофоры нужно перевести на режим ручного управления и регулировать движение в зависимости от трафика. Нужно открыть улицу Кирова», — считает он.

10:46 У Айсена Николаева спросили, что нужно сделать для экономического благосостояния бизнеса. Айсен Николаев ответил, что самое главное, чтобы малый бизнес не прессовали. Кроме того, власти должны ликвидировать незаконный бизнес.

10:48 Радий Васильев спросил Дениса Васильева, в каком стиле он будет руководить Якутском. «Ваша деятельность в городской думе носит пассивный характер. У вас нет опыта». Денис Васильев начал оправдываться. Рассказал о полномочиях своих, как депутата якутской городской Думы. Начал свои полномочия перечислять. «Я человек гибкий и изберу тот стиль управления, который необходим — когда нужно, я буду твердым, когда нужно, тоталитарным», — ответил Денис Васильев.

10:51 Промежуточный раунд обещает быть бодрым!

10:51 Гаврил Парахин интересовался мнением Дениса Васильева о том, как менять ситуацию с бесплатным образованием и как удержать студентов, чтобы они обучались в республике. «В Якутске обучение стоит почти столько же, сколько в Санкт-Петербурге и в Москве», — напомнил Парахин. «А иногда даже превышает», — добавил, отвечая, Денис Васильев. Он считает, что это больше вопрос к федеральным органам власти, курирующим сферу образования. Денис Васильев также напомнил, что люди не уезжают оттуда, где им комфортно и хорошо, и к таковым Якутск не причислил: «Нужно сделать так, чтобы сюда люди ехали».

10:51 Блиц-интервью для участников началось

10:53 Айсен Николаев спросил у Дениса Васильева, как решить проблему пробок в Якутске. Кандидат от «Справедливой России» назвал проблему пробок в Якутске глобальной и сообщил, что в ближайшее время её не решить, однако решать надо. Один из способов решения проблемы — перевод светофоров на ручное оформление.

10:54 В блице Радий Васильев: Кварплату не плачу, так как живу в частном доме. На концерт группы «Ленинград» пойду. Любимый напиток квас. Если не Путин, то никто. Мост через Лену до 2025 года не построят.

10:56 Блиц Гаврил Парахин: Кит сильнее слона. Из зарубежных стран нужно обязательно посетить Голландию. Нужно вынести Ленина из Мавзолея. В 2024 году пойдёт голосовать за Жириновского. Сможет приготовить за 15 минут яичницу. Между Ленскими столбами и полюсом холода выбирает Ленские столбы. В школах нужны уроки религии.

10:57 Денис Васильев в ходе блица ответил, что список Магнитского для народа — хорошо, а для страны не очень. Он считает, что смертная казнь должна быть запрещена, а пьяного за рулём нужно судить. По словам Васильева, розетку починить сможет, а последний раз он дрался в школе.

10:58 Ответы Айсена Николаева на блиц: Молоко стоит от 60 до 100 рублей за литр. Крым — наш! За сокрытие доходов чиновников нужно сажать! Любимая книга «Мастер и Маргарита». Не подвергался административным штрафам. Посуду моет тот, кто последний поел. Либеральные идеи — это либеральные идеи!

11:02 Финальный раунд. Радий Васильев спросил о коррупционных скандалах в администрации города: «Один зам осужден, другой — под следствием. Но вы решили остаться и продолжить работу. Собираетесь искоренять коррупцию?» Айсен Николаев ответил, что никто не осуждён, а следствие ещё не значит, что человек виновен. Системную работу по борьбе с коррупцией намерены проводить. Мэр считает, что практически искоренили уже коррупцию в земельной службе, а в градостроительстве открыты для населения и для общества. «Пресс на администрацию очень большой, и это потому, что мы системно боремся с нарушениями и в градостроительстве, и в земельных вопросах». Потому и недовольны те, кто раньше этим пользовался, считает Айсен Николаев.

11:03 Гаврил Парахин спросил Айсена Николаева про туалеты во дворах и про городскую баню. Николаев предлагает сделать доступными для населения туалеты в торговых центрах, ресторанах, кафе. «Неправильно строить туалеты во дворах», — считает Николаев. Он пообещал, что в следующем году после закупки оборудования баня заработает в бывшем торговом центре «Ниагара».

11:04 Денис Васильев: «Как поездки по стране, а также международные поездки отражаются на благосостоянии горожан?» Айсен Николаев: «Часто бываю в командировках. За эти годы мы сделали много для продвижения города. Мы привлекаем инвестиции в аграрную отрасль, дети из Якутска вновь будут нести Олимпийский огонь. Мы получаем много разных проектов, в том числе благоустройства, проект «Миллион цветов». Мы должны ездить, чтобы лучшие мировые практики привлекать в наш город».

11:04 Окончен последний раунд.