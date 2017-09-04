Вашингтон, 4 сентября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Голливудская актриса Анжелина Джоли заявила, что бракоразводный процесс с актером Бредом Питтом очень сильно повлиял на здоровье и нервы, сообщает 4 сентября Fox News.

Цитата к/ф «Мистер и Миссис Смит» реж. Даг Лайман. 1998. США Анджелина Джоли

42-летняя актриса отметила, что конец их 12-летних отношений был тяжелым, да и весь год был эмоционально трудным.

«Мне не нравится быть одинокой. Это не то, чего я хочу. В этом нет ничего хорошего, это очень тяжело», — подчеркнула Джоли.

Психологические испытания также отразились на здоровье актрисы, в частности, в одном из интервью она рассказала о том, что у нее Паралич Белла, распространенное заболевание, приводящая к параличу лицевого нерва.

«Иногда я плохо себя чувствую, но я стараюсь улыбаться насколько это возможно. Наши дети не должны ощущать, что их родителям не очень хорошо», — считает актриса.

Напомним, голливудские актеры Анжелина Джоли и Брэт Питт вступили в брак после нескольких лет отношений, после серии конфликтов пара решила развестись, чтобы попробовать начать отношения с чистого листа. Вместе они воспитывают шестерых детей, в том числе усыновленных в Камбоджи.