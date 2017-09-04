Барнаул, 4 сентября, 2017, 08:34 — ИА Регнум. В августе на Алтае зарегистрировано некоторое снижение цен на продовольствие (2,7%). Тем не менее, данные Алтайкрайстата свидетельствуют о том, что по этому показателю регион вышел на первое место в Сибирском федеральном округе. Индекс потребительских цен на продовольствие составил — 97,3%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

Наибольшее снижение цен зафиксировано на некоторые виды плодоовощной продукции. В частности, на 44,0% — 47,8% подешевели капуста белокочанная свежая, картофель и помидоры свежие. Также ощутимо подешевели лук репчатый, свекла столовая, морковь, груши, виноград (на 21,7 — 37,2%), на 17,1% — бананы, на 12,4% — огурцы свежие. Также наблюдалось снижение цен на «молочку». Так, молоко пастеризованное подешевело на 11,7%, сметана — на 7,9%, кисломолочные продукты — на 3,2%.

Из социально значимых продуктов питания в Алтайском крае самые низкие (среди регионов Сибирского федерального округа) средние потребительские цены на свинину (кроме бескостного мяса) (235,71 руб./кг), кур охлажденных и мороженых (122,35 руб./кг), масло подсолнечное (79,68 руб./кг), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (38,72 руб./л), муку пшеничную (24,36 руб./кг), соль поваренную пищевую (8,57 руб./кг).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года индекс цен алтайских производителей пищевых продуктов составлял 97,5% к уровню декабря 2016 года, что на 7,9% ниже аналогичных показателей прошлого года. Данный показатель являлся самым низким за последние десять лет.

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Вслед за удешевлением продовольствия обычно следует уменьшение величины прожиточного минимума. В частности, уменьшение на 223 рубля, произошедшее на Алтае в IV квартале 2016 года, в Министерстве труда и социальной защиты региона объяснили снижением цен на картофель и плодоовощную продукцию.