Пекин, 4 сентября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 4 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5668 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продолжила цепочку серьезных укреплений, отыграв у американского доллара еще 241 базисный пункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление юаня, начавшееся четыре недели назад, вызвало серьезные опасения у американских экономистов. Напомним, еще в середине августа западные аналитики прогнозировали постепенное ослабление национальной валюты Китая, однако этого не только не произошло, но, напротив, юань продолжил стремительно укрепляться, отыграв у доллара более 1200 базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного финансового регулятора КНР подчеркивается, что укрепление юаня находится в пределах допустимых 2%, что означает, что изменения курса не повлияют на темпы восстановления национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 1 сентября курс китайской валюты к доллару США составил 6,5909 юаня за доллар.