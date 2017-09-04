Москва, 4 сентября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, в котором предусматривается выдворение из страны иностранных граждан за «нежелательное поведение», то есть нанесение ущерба национальной безопасности, пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

По данным издания, гражданам РФ за такую деятельность будет грозить ответственность, как уголовная, так и административная. Документ может быть внесен в Госдуму уже в начале 2018 года.

Собеседники издания отметили, что новые нормы будут дополнять уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», его приняли два года назад. Работу по подготовке законопроекта координирует зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Он пояснил изданию, что «наши заокеанские партнеры» систематически вмешиваются в российские дела.

«Сейчас мы занимаемся мониторингом предвыборной ситуации и анализируем то, какими методами пытались вмешиваться во внутренние дела России. В частности, хотим проследить движение денег, которые по разным каналам пересылаются из Вашингтона на деятельность разных организаций», — сказал Климов.

«Нежелательность» поведения будет определяться в контексте того, наносят ли действия тех или иных лиц реальный ущерб национальной безопасности России. Речь идет, в частности, о разжигании национальной, религиозной ненависти и политической розни, а также о вмешательстве или потенциальном вмешательстве в избирательный процесс.

Также «нежелательной» может быть признана «работа извне» с российскими образовательными учреждениями и молодежью. На практике депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность юридического или физического лица на предмет «нежелательности».

Комиссия также проведет широкие общественные слушания документа после того, как будет подготовлен рабочий вариант: в октябре планируется большая конференция в МГИМО, где парламентарии, политологи и журналисты подготовят свод методических рекомендаций для работы в этом направлении.