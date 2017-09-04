Киев, 4 сентября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» попал 29 августа советский и российский чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

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По данным украинского сайта, Карпов «сознательно нарушил государственную границу Украины» тем, что посетил российский Крым. Помимо этого, чемпиону мира по шахматам администраторы сайта вменяют «антиукраинскую пропаганду».

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Анатолий Карпов — известнейший советский и российский шахматист, завоевавший многочисленные награды на международном уровне. Является международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта СССР, трехкратным чемпионом мира по шахматам среди мужчин, обладает девятью шахматными «Оскарами».

Напомним, ранее сайт «Миротворец» запустил систему автоматического распознавания лиц по фотографиям Identigraf. По словам инициатора создания сайта «Миротворец» Антона Геращенко, новая система способна «за 20−30 секунд обрабатывать миллионы фотографий» так называемых «нарушителей».

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