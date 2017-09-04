Барнаул, 4 сентября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Барнауле завтра, 5 сентября, готовятся провести форум, где будет обсуждаться выполнение городских проектов. Представление о том, как реализуется один из самых резонансных из них — «Комфортная городская среда» — направленный на благоустройство дворов, можно сделать на основании официальной информации барнаульской мэрии.

ИА REGNUM «Озеленение» двора дома по ул. Папанинцев,121-А в Барнауле

Как известно, из федерального и краевого бюджета на софинансирование реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды в бюджет Барнаула поступило 236,14 млн руб. в том числе 157,43 млн руб. (2/3) — на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 78,71 млн руб. (1/3) — на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий. Из средств бюджета города будут профинансированы мероприятия по техническому надзору выполняемых работ в сумме 5,05 млн руб. Софинансирование со стороны жителей составит 2,4 млн руб.

По итогам работы общественной комиссии 95 заявок на благоустройство дворовых территорий отобраны для включения в муниципальную программу на 2017 год. В настоящее время подрядная организацией ООО «Строительная Перспектива» ведет работы на 44 дворах (46%). Но благоустроенных дворов будет немного больше: в конце августа прошел электронный аукцион на благоустройство дополнительных 11 дворовых территорий за счет средств экономии от первого аукциона на 95 дворов. Победителем определен ООО ПСК «Индустрия».

Судя по официальной информации, жильцам домов №145, 147 по ул. Георгия Исакова преображение двора вполоне устраивает. Помимо асфальтирования дворового проезда здесь производят установку скамеек и урн, обустройство детской площадки парковки. Общая стоимость проекта превышает 4 млн рублей.

Сайт Барнаула Благоустройство двора по по ул. Георгия Исакова в Барнауле

Руководитель подрядной организации Алексей Сидоренко заверил, что будет приложен максимум усилий для завершения работ в установленные сроки.

«20 дворов уже в асфальте, на 45 работы продолжаются. Ждем поставку детского игрового оборудования, изготовление которого уже идет. Работы еще много, будем мобилизовывать все усилия, привлекать дополнительные бригады и технику», — пояснил коммунальщик.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, пристально контролирующий всю эту работу, недавно заявил: «Усилия по выполнению программ прилагаются, не побоюсь этого слова, беспрецедентные. Рассчитываем на поддержку населения».

Между тем, Евгений N., ранее известивший редакцию ИА REGNUM о том, что жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А в Барнауле не хотят, чтобы их двор «закатали в асфальт», удручён тем обстоятельством, что деревья все-таки вырубили.

ИА REGNUM Деревья во двора дома по ул. Папанинцев,121-А в Барнауле, которые попали под сруб

«Больно смотреть на все это. Одним уютным двором в городе стало меньше. К тому же есть серьезные подозрения в том, что протокол общего собрания собственников дома был подделан», — констатировал он.

ИА REGNUM «Озеленение» двора дома по ул. Папанинцев,121-А в Барнауле

Недовольство некоторые горожане высказывают и по поводу вырубки зеленых насаждений в аллеях и на улицах краевого центра. Напомним, организаторам митинга в их защиту не удалось 28 августа собрать внушительного количества своих сторонников. Сказались время (утро понедельника), место (далеко не возле вырубаемой аллеи АлтГТУ). К тому-же, по его словам, организаторам в городской мэрии разрешили пригласить на митинг не более 50 человек.

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Тем временем массовое уничтожение «аварийных деревьев» в Барнауле продолжается.

«Не попробуют ли превратить место у пр. Ленина, 17 в парковку Аналогичный вопрос возникает по поводу вырубки на пересечении Короленко и пр. Социалистический. Раньше там мелкие деревья защищали от парковки на земле. Теперь их нет. Разроют все живо», — высказал опасения барнаульский блогер Игорь Янцен.

Игорь Янцен Вырубка деревьев на пр. Ленина, 17

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная задача — благоустройство дворов, городских общественных пространств и объектов. 1657 муниципалитетов по всей стране включились в эту работу. На финансирование проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.

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