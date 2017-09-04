Москва, 4 сентября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Обыски, которые провели сотрудники спецслужб США в дипломатических учреждениях Российской Федерации, противоречат нормам международного права. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что налицо акт попрания международного права, — сказал представитель Кремля. — Идет подрыв международного права».

По его словам, американская сторона предпринимает «действия, которые, очевидно, противоречат конвенции о дипломатических сношениях».

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что прежде чем говорить об ответных мерах Кремля, следует дождаться решения главы государства Владимира Путина.

3 сентября в Госдепе США заявили, что обыски в дипломатических представительствах РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне были проведены для «обеспечения безопасности объектов» и «подтверждения того, что российское правительство освободило помещения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США потребовали от РФ закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Этому предшествовала череда взаимных санкций, инициаторам которых выступил официальный Вашингтон.

Читайте также: Госдеп объяснил обыски в зданиях российской дипмиссии в США

Читайте также: МИД РФ призвал США одуматься и вернуть российскую дипсобственность