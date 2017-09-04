Владивосток, 4 сентября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Внутренний и въездной туризм в субъекты Дальневосточного федерального округа за 2016 год составил 3,6 млн человек. Показатель по сравнению с 2015 годом вырос на 35%. Такие цифры журналу «ВЭФ-2017» озвучил руководитель Ростуризма Олег Сафонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам руководителя Федерального агентства по туризму, за 2015 год регионы Дальнего Востока посетили 2,7 млн человек, в том числе 2,1 млн российских туристов. За 2016 год суммарный турпоток в макрорегион России составил 3,6 млн человек, что выше показателя 2015 года на 35%.

«Многие жители европейской части России, а также сибирских регионов мечтают побывать на Дальнем Востоке, что делает его очень перспективным направлением внутреннего туризма. Вместе с тем его географическое положение благоприятствует также развитию въездного туризма. Рядом расположены динамично развивающиеся страны: Китай, Япония, Республика Корея, Сингапур, Малайзия», — отметил Олег Сафонов.

Глава Ростуризма отметил, что на Дальний Восток приезжают также путешественники с Ближнего Востока, из США, а также Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 сентября откроет во Владивостоке третий Восточный экономический форум. Он продлится до 7 сентября, однако вплоть до 10 сентября на площадке кампуса ДВФУ будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока», на которой будут представлены павильоны от каждого региона ДФО. Ожидается, что форум посетят гости из 57 стран.