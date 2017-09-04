Москва, 4 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В Вооруженных силах РФ прошли испытания боевой экипировки второго поколения «Ратник». Испытания показали высокие результаты, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Экипировка «Ратник»

Бронежилет защищает от бронебойно-зажигательных пуль при обстреле с дальности 10 метров из снайперской винтовки Драгунова.

«Ратник» второго поколения сделан в штурмовой комплектации. В данной экипировке остаются защищенными грудь, спина и паховая область военнослужащего.

Экипировка «Ратник» состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения.

Боевой комплект предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с поручением президента РФ с 2014 года в войска ежегодно поступает 50 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник».

К 2021−2022 году все российские военнослужащие соответствующих родов войск будут одеты в эту экипировку.

Напомним, «Ратник» — это не только новая форма, это сложный комплекс, включающий в себя индивидуальные средства связи, прибор ночного видения, систему защиты и непосредственно саму форму. Всего в «костюм солдата будущего» входят 10 различных подсистем и 59 различных предмета.

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