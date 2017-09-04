Москва, 4 сентября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. 28 августа: «Динамо Рига» обыграли «Югру», уступая 0:2

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

На пятой минуте матча «Югра» получила численное преимущество, благодаря которому отправила шайбу в ворота рижан, отличился Иван Лекомцев. После этого рижане имели много возможностей забить гол в ответ, но вратарь «Югры» Владислав Фокин был на высоте.

Под конец второго периода Павел Варфоломеев отличным проходом через оборону оппонента забросил шайбу в дальний угол ворот Джастина Питерса («Динамо Рига»), тем самым сделав счёт 2:0 в пользу «Югры».

За шесть минут до конца основного времени матча два игрока «Югры» отправились на скамейку штрафников, в итоге рижане играли впятером против троих игроков из Ханты-Мансийска.

«Динамо Рига» забросила шайбу в большинстве благодаря броску Брэндона Макмиллана, счёт — 2:1.

За 13 секунд до конца матча лидер рижского «Динамо» Микс Индрашис сделал счёт равным — 2:2, игра перешла в овертайм.

Точку в матче поставил новичок «Динамо» — Лукас Лессио, сделав прекрасный по технике проход и обманув вратаря, забросил шайбу в нижний угол ворот.

«Динамо Рига» добыла три очка в очень важном для них матче.

29 августа: Челябинский «Трактор» обыграл «Металлург»

Отсутствие Даниса Зарипова по-прежнему сказывается на магнитогорском «Металлурге». По итогу первого периода «Трактор» смог забить одну шайбу, отличился Кирилл Кольцов с передачи Максима Якуценя, для Кирилла это шайба стала первой в сезоне.

На 16-й минуте второго периода «Магнитка» сравняла счёт благодаря усилиям Мэтта Элисона, Сергея Мозякина и Ярослава Хабарова. «Трактор» почти сразу вернул себе преимущество, на этот раз помогло большинство, реализовал его Ник Бэйлен.

Гости могли сравнять счёт сразу после второго перерыва, но вратарь «Трактора» Василий Демченко смог нейтрализовать опасный момент.

Челябинский «Трактор» добыл победу в уральском дерби, а точный пас Сергея Мозякина стал для него 400-м в КХЛ.

30 августа: «Динамо Минск» проиграло в четвёртом матче подряд

Первыми счёт в матче открыли минчане, Александр Павлович реализовал бросок с передачи Александра Матерухина. За секунду до конца периода заокеанский игрок словакского «Слована» Колби Дженовей забросил шайбу в ворота «Динамо».

В середине второго периода «Динамо Минск» снова вышло вперёд, на сей раз забил Евгений Ковыршин.

Второй период складывался по сюжету первого, и «Слован» сравнял счёт в конце периода.

Третий период «Динамо Минск» запустил две шайбы от «Слована», отличились Михаил Ржепик и Радек Смоленяк.

По итогу матча «Динамо» уступило «Словану» — 4:2.

31 августа: «Салават Юлаев» уничтожил «ХК Сочи», установив клубный рекорд

Уфимский «Салават Юлаев» разгромил сочинцев 11:3, установив клубный рекорд, забросив 10 шайб за два периода. Первый период закончился скромно — 1:0, в пользу «Салавата».

Следующие два периода вошли в историю российского хоккея, «Салват Юлаев» забросил 10 шайб в ворота бедного «ХК Сочи», когда сочинцы отыграли три безобидные шайбы для башкортостанцев. 10 шайб за два периода, — рекорд Континентальной хоккейной лиги.

13 шайб в общей сложности также стали рекордом.

1 сентября: «ЦСКА» добился уверенной победы над «Авангардом»

Уже на второй минуте матча молодая звезда «ЦСКА» Кирилл Капризов точным броском между ног вратарю открывает счёт в матче. До второй половины третьего периода мы могли увидеть равную игру обеих команд, а также прекрасные сейвы Ильи Сорокина (ЦСКА).

Роман Любимов сделал счёт 2:0 в пользу «ЦСКА», а спустя пару минут Джефф Плэтт добил «Авангард», окончательный счёт в матче — 3:0.

Илья Сорокин по итогу этой встречи добился 20-й сухой игры в своей карьере в КХЛ.