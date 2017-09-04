Киев, 4 сентября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Природный газ начнет поставлять «Укрпочта» своим клиентам, сообщается на сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, «Укрпочта» намерена поставлять газ для населения, в связи с чем на сайте были опубликованы законы о поставках газа для поставщиков и операторов газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также для потребителей газа, и тарифы на данную услугу.

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Заявку на получение разрешения на поставку газа компания уже отправила. Окончательный ответ от Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет получен компанией 7 сентября 2017 года.

Напомним, по данным на 1 сентября, в 2017 году НКРЭКУ выдала 318 лицензий, позволяющих осуществлять поставку газа на Украине. В список получивших лицензию вошли украинские филиалы компаний Trafigura, MET Holding AG и Engie.

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