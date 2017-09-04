Москва, 4 сентября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Торги по Brent 1 сентября завершились в небольшом минусе. День получился флэтовым (в боковом коридоре), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. После публикации слабых данных по американскому рынку труда покупатели пытались пройти зону сопротивления 52,80−52,90, но из-за длительных выходных в США отказались от этой затеи.

Clker-Free-Vector-Images Нефть

Последние еженедельные данные компании Baker Hughes за неделю до 1 сентября в США показали, что общее количество активных буровых увеличилось на три единицы до 943 штук, газовых буровых — на три единицы до 183 штук. Количество нефтяных буровых осталось неизменным и составило 759 штук.

Правительство США активно реагирует на возникающие из-за урагана «Харви» проблемы и делает все, что может. Министерство энергетики США выделит еще около 3,5 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва из-за урагана, чтобы «стабилизировать отрасль и дать людям доступ к бензину», заявил министр энергетики США Рик Перри.

Сегодня, 4 сентября, нефть торгуется в минусе. Падение может усилиться до $51,75 на фоне бегства от рисков из-за роста геополитической напряженности между США и КНДР. 3 сентября Северная Корея провела шестое по счету ядерное испытание. Если цена на нефть сохранит боковое движение выше $52, то 5 сентября можно рассмотреть прорыв зоны сопротивления $52,80 — $52,90.

Напомним, 1 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,20%, до $52,75 за баррель, WTI повысилась на 0,12%, до $47,29 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 49,97 за баррель.