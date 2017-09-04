Варшава, 4 сентября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Победа сборной России над командой Германии в финале чемпионата Европы по волейболу далась тяжело. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил главный тренер российской команды Сергей Шляпников.

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«Это был тяжелый финал, но решающая игра чемпионата Европы не может быть простой, — сказал Шляпников. — Мы начали матч очень хорошо, однако Германия вскоре прибавила».

По его словам, команды «бились» за золотые медали, поэтому могло произойти все что угодно.

«Даже когда Германия повела 5:2 на тай-брейке, я верил в победу и сказал об этом своим игрокам», — сказал главный тренер сборной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября сборная России по волейболу завоевала золото чемпионата Европы, который завершился в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова победили команду Германии со счетом 3:2.

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