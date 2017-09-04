Брюссель, 4 сентября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель готов к ужесточению санкционной политики против КНДР, передает 3 сентября Die Zeit.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

Он также призывает Совет Безопасности ООН, члены которого намерены провести 4 сентября экстренное заседание, ужесточить санкции и действовать более решительно в достижении мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

Помимо этого, генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил последние испытания Пхеньяна как открытое нарушение резолюций Совета безопасности ООН. Он подчеркнул, что КНДР представляет «серьезную угрозу» как региональной, так и международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешном создании компактного водородного заряда, которым могут быть оснащены межконтинентальные баллистические ракеты.

Подземный толчок, предположительно, свидетельствующий об испытании боезаряда, зафиксировали сейсмологи Японии, Южной Кореи и США.