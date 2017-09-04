Москва, 4 сентября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. На фоне коррекционного движения цен на нефть торги на Мосбирже открылись 1 сентября ростом по доллару и евро. Их рост ограничился уровнями 58,21 рубля и 69,20 рубля соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

После выхода слабого отчета по американскому рынку труда и повышения нефтяных котировок курс доллара снизился до 57,37 рубля, курс евро — до 68,18 рубля. Рост цен на нефть сорта Brent ограничился ценовым уровнем $52,92. Покупатели продолжают аккумулировать силы для предстоящего штурма сопротивления $53 за баррель.

В августе Штаты создали в несельскохозяйственном секторе 156 тыс. новых рабочих мест против прогноза 180 тыс. Безработица выросла, показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону понижения.

Российская валюта укрепилась к евро сильнее, поскольку он растерял свою прибыль, заработанную на американской статистике. Курс евро отреагировал снижением ко многим валютам на статью Bloomberg, в которой говорилось, что ЕЦБ до декабря может не успеть принять окончательное решение по программе QE на 2018 год. По итогам недели рубль подорожал к американской валюте на 2,06%, до 57,52 рубля, к единой валюте — на 2,41%, до 68,26 рубля.

Сегодня, 4 сентября, на валютном рынке ожидается ослабление рубля ко всем иностранным валютам на фоне бегства инвесторов в защитные активы (франк, иена, золото). 3 сентября Северная Корея провела шестое по счету ядерное испытание. Мощность ядерного заряда могла составить 100 килотонн — в 10 раз мощнее прошлогодней бомбы.

Глава минфина США Стивен Мнучин в эфире Fox News Sunday заявил, что представит президенту страны Дональду Трампу проект новых санкций против Северной Кореи. За ужесточение санкций Евросоюза против КНДР высказались Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Не исключается нанесение удара по КНДР. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Дональд Трамп 3 сентября на совещании с членами своей администрации ознакомился с военными вариантами ответа на действия КНДР. Штаты пытаются найти другой способ воздействия на Северную Корею. Последний твит американского президента: Штаты рассматривают варианты прекращения торговых отношений со странами, которые поддерживают бизнес с Северной Кореей.

Полагаю, что на росте геополитических рисков рубль с открытия торговой сессии к доллару потеряет около 40 копеек, к евро — 60 копеек. Испытание водородной бомбы КНДР — ключевая тема дня. Учитывая, что в США выходной день, биржи не работают, и экономический календарь для Европы и США пустой, то на тонком рынке закрытие дня может быть выше отметок 58 рублей за доллар и 69 рублей за евро.

Напомним, 1 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 50 коп. (-0,86%), до 57,52 руб., курс евро — на 78,00 коп. (-1,13%), до 68,26 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+28,12%), евро/рубль — 316,4 млн евро (-3,95%).

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