Москва, 4 сентября, 2017, 07:20 — ИА Регнум. В Вооруженные силы РФ поступят новейшие боевые машины пехоты (БМП). Техника оснащена необитаемым боевым модулем «Эпоха», сообщили в Минобороны РФ.

DEFENCE.RU Необитаемый боевой модуль «Эпоха»

13 БМП с безэкипажням универсальным боевым модулем «Эпоха» поступят в войска для опытной эксплуатации.

Модуль «Эпоха» предназначен для оснащения перспективных бронированных машин.

Безэкипажный модуль управляется дистанционно с терминалов командира и наводчика и не занимает пространства внутри боевой машины.

Модуль «Эпоха» оснащен современным ракетно-пушечным вооружением в том числе ракетами «Корнет» и «Булат».

Также Минобороны РФ подписало контракт на поставку в российскую армию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Благодаря мощному и универсальному вооружению машина способна эффективно бороться с танками.

Отметим, ранее БМПТ «Терминатор» поставлялась только на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой продолжается. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что носнащённость ВС РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%.

По его словам, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%.

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