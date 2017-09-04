Пекин, 4 сентября, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Китай в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова прежде всего исходит из интересов экологической и стратегической безопасности страны, в связи с чем резко осуждает очередные ядерные испытания КНДР, поскольку подобное поведение этой страны приводит к эскалации напряженности между Китаем и США, говорится в редакционной статье газеты Global Times от 3 сентября.

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По мнению редакции, приоритетным вопросом для Китая в контексте ядерных испытаний КНДР является экологическая безопасность северо-востока Китая.

«Предыдущие пять ядерных испытаний, проведенные Северной Кореей, не привели к утечкам радиации, а Пхеньян заявил, что последний подземный взрыв также не приведет к утечкам, подчеркивая всю ответственность, которую несет Пхеньян за безопасность жителей Северной Кореи, которые живут близко к испытательному полигону», — говорится в статье.

По словам редакции, терпение Китая не бесконечно, как с точки зрения экологической, так и с точки зрения геополитической. Любой выход КНДР за рамки, очерченные Китаем, по словам издания, приведет к разрушению сложившейся архитектуры двусторонних отношений.

«Безопасность северо-восточных провинций для Китая является приоритетом, поэтому нам необходимо дать понять Пхеньяну через разные каналы, что ядерные испытания никоим образом не должны привести к ядерному загрязнению северо-восточных провинций Китая. Стратегическая и экологическая безопасность Китая — это черта, до которой Китай готов проявлять сдержанность. Если Северная Корея ее перейдет, нынешняя рамка китайско-северокорейских отношений будет разрушена», — отмечается в материале.

В то же самое время авторы не видят пока перспектив еще большей изоляции КНДР, поскольку практика показала бесперспективность подобного подхода, однако, обращают внимание на тот факт, что все же противоречия между двумя странами нарастают.

«Даже если Китай полностью остановит поставки нефти в Северную Корею или закроет границу между странами — не факт, что это удержит Пхеньян от проведения дальнейших ядерных испытаний и ракетных пусков. Тем не менее конфронтация между нами, похоже возникает. Если так, то конфликт между Китаем и Северной Кореей превзойдет любой конфликт между США и Северной Кореей», — добавляя, что Вашингтон и Сеул смело переложат ответственность за Корейскую ядерную проблему на Китай, что никак не соответствует китайским национальным интересам.

Напомним, что 3 сентября КНДР провела испытания термоядерной бомбы, что спровоцировало землетрясение магнитудой 7 в эпицентре. Китай и Россия осудили действия Северной Кореи. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили во время встречи в рамках стартовавшего 3 сентября саммита БРИКС и проблему ядерных испытаний КНДР. Стороны договорились усилить взаимодействие и взаимную поддержку в решении этой проблемы.