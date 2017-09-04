Вашингтон, 4 сентября, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN опубликовал письмо Барака Обамы, написанное перед инаугурацией нынешнего президента США Дональду Трампу, сообщает 4 сентября Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Cчитается «доброй» традицией, что покидающий свой пост президент оставляет послание преемнику. Однако письмо Трампу, полученное им еще в январе 2017 года, до сих пор не было предоставлено в публичный доступ.

Обама писал, что «президенты США являются хранителями демократии». В своем послании он говорил об ответственности, которую должен понести новый президент США, в том числе «обязанность охранять демократию».

«Американское лидерство в этом мире необходимо, — пишет в письме Обама, — от наших действий зависит сохранение международного порядка, от чего зависят наше богатство и наша безопасность».

Бывший президент призвал «оставить институты демократии такими же крепкими, какими они были до этого», а также посоветовал Трампу проводить время со своей семьей и друзьями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Трамп, получив в январе письмо, сообщил в интервью телекомпании ABC, что послание Обамы оказалось многогранным и содержательным. Он выразил свою благодарность и пообещал сохранить письмо.