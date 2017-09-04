Дакка, 4 сентября, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Ежедневно на юг Бангладеш пребывают беженцы из Мьянмы, мусульмане, преследуемые местными солдатами, пишет 3 сентября Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Все они принадлежат к этнической группе рохинджа, которая компактно проживает в штате Ракхайн. В Мьянме их называют беженцами из Бангладеш, хотя сами они идентифицируют себя с коренным населением Ракхайна.

Сотрудники немецкой телекомпании ARD посетили лагерь беженцев в Бангладеш, чтобы узнать, как с ними обходились на родине.

Одна из женщин по имени Джахан бежала из Мьянмы после того, как солдаты три дня держали в страхе ее деревню. Она и ее дочери были изнасилованы и избиты солдатами.

Другая свидетельница, Нурул Амин, сообщила о том, как солдаты начали стрелять в нее, когда она вышла из дома.

«Мне пришлось притвориться мертвой, чтобы остаться живой, когда солдаты зашли в мой дом», — рассказывает девушка.

После того как солдаты закончили «издеваться» над людьми, они забрали весь скот и еду. Местным жителям ничего не оставалось, кроме как бежать на юг Бангладеш, в одну из самых густонаселенных стран мира.

Таких свидетельств в лагере для беженцев из Мьянмы очень много: некоторые показывают нагоняющие страх фотографии и видео, передают журналисты ARD.

В настоящее время лагерь насчитывает около 400 тыс. беженцев рохинджа. Те, кто прибыли в страну после 90-х годов, считаются нелегалами. Лишь 30 тыс. человек зарегистрированы официально.

Местные полицейские признаются, что беженцев из Мьянмы слишком много. Это доставляет большие неудобства, так как в лагере повышен уровень преступности. Люди из-за безысходности зарабатывают деньги нелегальными способами: мужчины продают наркотические средства, девушки занимаются проституцией.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, происходящей в Бангладеш. В настоящее время он призывает власти страны продолжать принимать беженцев из Мьянмы, так как большинство из них «невинные женщины и дети».