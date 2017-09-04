В Германии снизился приток нелегальных мигрантов
Берлин, 4 сентября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. В Германии зафиксирован спад притока нелегальных мигрантов в первом полугодии 2017 года, пишет 3 сентября Die Welt am Sonntag, ссылаясь на доклад Совестного центра анализа и стратегии нелегальной миграции.
Согласно данным федеральной полиции, за первые шесть месяцев было зарегистрировано всего около 25 тыс. случаев нелегального проникновения беженцев на территорию Германии.
Это на 26% меньше по сравнению со вторым полугодием 2016 года. Сокращению случаев незаконной миграции поспособствовало усиление пограничного контроля на границах внутри ЕС, а также закрытие балканского маршрута весной 2016 года.
Несмотря на это, сотрудникам Федерального ведомства по делам миграции и беженцев требуется все больше времени на завершение процедуры по предоставлению убежища мигрантам.
Сотрудники ссылаются на недостаток квалифицированных кадров и большое число увольнений работников из-за давления на них со стороны мигрантов, которые в большинстве своем пребывают из африканских стран.