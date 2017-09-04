Берлин, 4 сентября, 2017, 07:13 — ИА Регнум. В Германии зафиксирован спад притока нелегальных мигрантов в первом полугодии 2017 года, пишет 3 сентября Die Welt am Sonntag, ссылаясь на доклад Совестного центра анализа и стратегии нелегальной миграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно данным федеральной полиции, за первые шесть месяцев было зарегистрировано всего около 25 тыс. случаев нелегального проникновения беженцев на территорию Германии.

Это на 26% меньше по сравнению со вторым полугодием 2016 года. Сокращению случаев незаконной миграции поспособствовало усиление пограничного контроля на границах внутри ЕС, а также закрытие балканского маршрута весной 2016 года.

Несмотря на это, сотрудникам Федерального ведомства по делам миграции и беженцев требуется все больше времени на завершение процедуры по предоставлению убежища мигрантам.

Сотрудники ссылаются на недостаток квалифицированных кадров и большое число увольнений работников из-за давления на них со стороны мигрантов, которые в большинстве своем пребывают из африканских стран.