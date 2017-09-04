Москва, 4 сентября, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в Новую Москву, на место, где сгорел автомобиль журналистки Юлии Латыниной. Полицейские приступили к проверке инцидента, передает 4 сентября НТВ.

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В настоящее время Юлия Латынина находится за пределами России. О пожаре на парковке, где стоял автомобиль, в полицию сообщил отец журналистки. Отмечается, что факт умышленного поджога пока не доказан. Сгоревший автомобиль, по данным полиции, сошел с конвейера в 2002 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября журналистка Юлия Латынина заявила о том, что ее машина, стоявшая перед домом, «ни с того ни с сего загорелась» и была полностью уничтожена огнем. По мнению Латыниной, имел место поджог, однако прибывшие на место специалисты предположили, что причина ЧП — в неисправной электропроводке.

Журналистка «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлия Латынина не раз становилась объектом нападений из-за профессиональной деятельности. Так, в августе 2016 года неизвестные облили ее фекалиями. В июле 2017 года дом журналистки в Переделкино облили жидкостью с резким запахом.

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