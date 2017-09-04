Вашингтон, 4 сентября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп немедленно будет смещен со своего поста, если будут приостановлены торговые отношения с Китаем. Такое мнение в своем микроблоге выразил 4 сентября основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

«Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен», — написал Ассанж в Twitter, отметив, что на долю Китая приходится 90% торговли, которую ведет Северная Корея.

Таким образом Ассанж отреагировал на заявление Трампа о возможном разрыве торговых отношений со странами, которые являются для КНДР бизнес-партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем микроблоге Дональд Трамп заявил о том, что полное прекращение торговли «с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей», рассматривается американским руководством в качестве одного из вариантов ответа на очередное ядерное испытание КНДР.

Об успешном испытании водородного боезаряда власти КНДР объявили 3 сентября. Факт мощного подземного толчка на Корейском полуострове подтвердили сейсмологи Южной Кореи, Японии и США. По предварительным данным, мощность бомбы составляла до 100 килотонн.

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