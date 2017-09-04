Меркель одержала победу в решающих теледебатах
Берлин, 4 сентября, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель одержала победу в теледебатах 3 сентября над своим главным соперником Мартином Шульцем, кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Die Tagesshau.
Согласно результатам социологического опроса, проведенного немецким институтом Infratest dimap, Меркель заручилась большей поддержкой немецких избирателей, чем Шульц. По прошествии дебатов они набрали 55% и 35% голосов соответственно.
В ходе обсуждения наиболее спорных вопросов, таких как миграционная политика, внешнеполитические действия Германии и ситуация на рынке труда в стране, Ангела Меркель, как утверждают наблюдатели, держалась намного уверенней своего оппонента.
Однако, по мнению экспертов, дебаты оказались недостаточно информативными: многие темы были затянуты, из-за чего некоторые вопросы остались незатронутыми. Тема России и украинский вопрос вообще не были подняты в ходе обсуждения.
Напомним, что парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Основное противостояние идет между Союзом ХДС/ХСС (правящая коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и СДПГ, под руководством Меркель и Шульца соответственно.
Согласно еженедельным результатам социологических опросов немецких институтов, бессменным лидером остается Союз ХДС/ХСС.