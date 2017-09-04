Берлин, 4 сентября, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель одержала победу в теледебатах 3 сентября над своим главным соперником Мартином Шульцем, кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Die Tagesshau.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Согласно результатам социологического опроса, проведенного немецким институтом Infratest dimap, Меркель заручилась большей поддержкой немецких избирателей, чем Шульц. По прошествии дебатов они набрали 55% и 35% голосов соответственно.

В ходе обсуждения наиболее спорных вопросов, таких как миграционная политика, внешнеполитические действия Германии и ситуация на рынке труда в стране, Ангела Меркель, как утверждают наблюдатели, держалась намного уверенней своего оппонента.

Однако, по мнению экспертов, дебаты оказались недостаточно информативными: многие темы были затянуты, из-за чего некоторые вопросы остались незатронутыми. Тема России и украинский вопрос вообще не были подняты в ходе обсуждения.

Напомним, что парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Основное противостояние идет между Союзом ХДС/ХСС (правящая коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и СДПГ, под руководством Меркель и Шульца соответственно.

Согласно еженедельным результатам социологических опросов немецких институтов, бессменным лидером остается Союз ХДС/ХСС.