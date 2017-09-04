Берлин, 4 сентября, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Немецкие политики в ходе теледебатов, проводившихся 3 сентября в рамках подготовки к парламентским выборам, осудили желание бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера занять высокий пост в совете директоров российской энергетической компании «Роснефть», пишет Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Про свет

Не исключено, что Шредер, кандидатуру которого должны утвердить в конце сентября 2017 года, может занять пост председателя совета директоров.

Ангела Меркель, действующий канцлер Германии, назвала данную ситуацию «прискорбной» и отметила, что она подрывает санкции Европейского союза против России.

Мартин Шульц, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии, которую с 1998 по 2005 год возглавлял Шредер, подчеркнул, что однопартиец не должен соглашаться на пост в российской компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сам Шредер отмечает, что его цель — способствовать тому, чтобы Германия, как и весь ЕС, была менее энергозависимой.

Напомним, бывший канцлер является на данный момент председателем совета директоров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток — 2».