Нижний Новгород, 4 сентября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 3 сентября 2017 года группа добровольцев своими силами постаралась обновить одну из городских достопримечательностей — надпись «Стрелка», выложенную на парапете набережной в том месте, где сливаются Волга и Ока. Это место, именуемое Стрелкой, находится на территории бывшего грузового порта.

Андрей Репин ИА REGNUM Сильный ветер не помешал участникам акции завершить начатое

Андрей Репин ИА REGNUM Здесь был порт

Об этом месте в последнее время часто рассказывают нижегородские СМИ и сами горожане на своих страницах в социальных сетях. Грузового порта здесь давно уже нет, но сохранились здания, признанные объектами культурного наследия.

Андрей Репин ИА REGNUM Ярмарочная водокачка

Правда сохранить удалось не все, что хотелось бы нижегородским градозащитникам. Несколько недель назад на территории порта снесли два пакгауза, построенные по проекту архитектора Александра Гринберга. Активисты и архитекторы пытались добиться от власти того, чтобы эти пакгаузы были признаны объектами культурного наследия, но им этого не удалось.

Андрей Репин ИА REGNUM Из окон Ярмарочной водокачки открывается вид на город и на руины, которые еще недавно были пакгаузами

И вот в сентябре 2017 года активные граждане решили освежить «Стрелку». Всего в мероприятии приняли участие около 30 человек. В 2017 году этой надписи, выложенной из кирпича, исполнилось 50 лет. В честь этого полувекового «юбилея» и было принято решение слегка отреставрировать буквы.

Андрей Репин ИА REGNUM В Нижнем Новгороде волонтеры собрались, чтобы обновить надпись «Стрелка» на месте слияния Волги и Оки

Андрей Репин ИА REGNUM «Стрелку» обновляли два воскресенья подряд

Акция не была согласована ни с руководством города, ни с областным правительством, которое на сегодня принимает активное участие в освоении территории бывшего порта. Неподалеку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу строиться стадион и часть территории бывшего порта будет застроена автомобильными парковками. Одновременно с этим разрабатываются различные планы по развитию всей территории Стрелки, но окончательного варианта еще нет.

Андрей Репин ИА REGNUM Стадион, строящийся на Стрелке

Не исключено, что при освоении этой территории надпись «Стрелка», которую своими силами попытались «освежить» участники акции, может быть разрушена, а на ее месте появится другая.

Андрей Репин ИА REGNUM Покраска идет полным ходом

Андрей Репин ИА REGNUM Сначала все очистили от мусора и травы и только после этого начали красить

Но участников акции такая перспектива не смущает. По словам координатора группы «Открытая Стрелка» Михаила Орлова, они пришли сюда поработать в свое удовольствие, а в ситуации, когда рядом рушат здания пакгаузов, стоимость которых составляет около 300 млн рублей, грустить о нескольких буквах из кирпича уже не приходится.