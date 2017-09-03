Вашингтон, 3 сентября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. «Дипломатическая напряженность между РФ и США переходит в стадию «окопной войны», — считает московский корреспондент испанской El Mundo Хавьер Колас. — Бойцы противоборствующих сторон засели в траншеях, из которых постреливают друг в друга, а стелющийся над полем сражения дым мешает понять кто же начал это первым».

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Вчера в Москве советнику посольства США Энтони Ф. Годфри был вручен протест на действия американских властей, решивших устроить обыск в здании торговой миссии России в Вашингтоне, — пишет автор. — Белый дом на минувшей неделе объявил о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке в качестве ответа на требование Кремля сократить штат посольств и консульств США в России, которое в свою очередь является ответом русских на решение Обамы выслать из Америки 35 российских дипломатов в качестве ответа на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские американские выборы».

По словам журналиста, действия сторон цепляются одно за другое и конца-края этому не видно.

«Российскую дипломатию в Сан-Франциско предупреждали, что и в консульстве в этом городе тоже будет проведен обыск силами ФБР. МИД РФ отреагировал моментально: Сергей Лавров напомнил, что эскалация напряженности была инициирована Соединенными Штатами, и что Россия «тщательно изучит возможные ответы на эти беспрецедентные агрессивные действия». Сердиться русские на Штаты, по словам Лаврова, не хотят, но американцы не хотят танцевать танго, где равноправны оба партнера, а перешли к брейк-дансу, демонстрируя сольную партию. Музыка холодной войны продолжается и Лавров под нее напевает рефрен «Мы будем реагировать жестко на меры, которые нам навредят», — заключает испанский корреспондент.