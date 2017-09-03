Вашингтон, 3 сентября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. «Всю пятницу, 1 сентября из дымохода российского консульства в Сан-Франциско поднимался дым. Предусмотрительные жители соседних зданий вызвали пожарных, но русские не пустили их внутрь своих помещений, заявив, что пожара нет и просто сжигаются ненужные вещи, — пишет на страницах британской The Guardian ее нью-йоркский корреспондент Эдвард Хелмор. — Мало кто сомневается, что происходило уничтожение важных и секретных документов, не предназначенных для публичного чтения: сан-францискское консульство РФ давно служит пристанищем разного рода специалистов по выведыванию технологических тайн. Многие прямо говорят, что это — шпионское гнездо».

Eugene Zelenko Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско

Журналист выражает удовлетворение тем, что «наконец-то и американская администрация осознала, что в этом русском консульстве занимались разведывательными операциями и делали они это десятилетиями». И цитирует отставного главу «противороссийской команды американских контрразведчиков в Сан-Франциско» Рика Смита, поведавшего, что «на протяжении почти пятидесяти лет между дипломатическими и разведывательными ведомствами двух стран велась борьба по принципу «око за око, зуб за зуб», однако теперь американцы, похоже, решили применить молот».

«Это уже второе «большое» закрытие дипломатических объектов РФ в Штатах за последнее время. Первое было, когда Обама отобрал у Путина два объекта в декабре прошлого года, — напоминает автор. — Русских обвинили тогда в хакерских атаках и кибервмешательстве в американские выборы. С того момента пружина противостояния сжимается все сильнее».