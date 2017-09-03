Оренбург, 3 сентября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении троих жителей города Самары, которые подозреваются в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии. Об этом сообщает следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

После футбольного матча. 1846 год. Город Кингстон-на-Темзе, Англия. (Гравюра)

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.318 УК РФ и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 2 сентября на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши города Оренбурга. По данным следствия, болельщики из Самары стали нарушать общественный порядок из-за поражения ФК «Крылья Советов» в игре против ФК «Оренбург».

"Сотрудники регионального УМВД и Управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия жителей Самарской области, — говорится в сообщении. — Однако, трое болельщиков не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения».

Стражи порядка по «горячим следам» задержали двух подозреваемых, местонахождение еще одного из участников происшествия устанавливается.