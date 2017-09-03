Брюссель, 3 сентября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Европейский союз готов расширить ограничительные меры против КНДР. Об этом говорится в заявлении главы Европейского совета Дональда Туска, которое обнародовано на сайте ведомства.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Председатель Европейского совета Дональд Туск

«ЕС готов усилить свою политику санкций и призывает КНДР возобновить диалог о ее программах без условий, — говорит Туск. — Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дополнительные санкции (против КНДР) и показать решимость достичь мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

Председатель Европейского совета также добавил, что «ставки» по данному вопросу становятся слишком высокими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября текущего года власти КНДР заявили, что Вооруженные силы страны произвели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идет о боеголовке в 100 килотонн.

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