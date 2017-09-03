Луганск, 3 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Донбассе, используют диких кабанов для патрулирования территории. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины» на портале YouTube.

Pxhere.com Дикий кабанчик

Отмечается, что животные по кличке Тимон и Пумба, которые издают сигнал при приближении кого-то из «чужих», служат военным в качестве собак.

По словам украинских силовиков, «боевых» кабанов кормят армейскими пайками. Мать диких животных была убита.

«Вместе с ребятами они (дикие кабаны) патрулируют и стали настоящими боевыми вепрями», — говорится в сообщении.