Москва, 3 сентября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. В Москве сгорело легковое транспортное средство журналистки Юлии Латыниной. Об этом сообщила сама сотрудница СМИ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Сегодня утром (3 сентября) ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла, — рассказала журналистка. — Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом».

Латынина считает, что это был поджог. Однако прибывший на место происшествия следователь сказал журналистке, что автомобиль мог сгореть из-за неисправной электропроводки.

По данному факту проводится проверка. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.