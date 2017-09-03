Вашингтон, 3 сентября, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп не стал однозначно отвечать на вопрос сотрудника СМИ о том, применят ли США военную силу против КНДР. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает агентство Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Президент Дональд Трамп сказал «посмотрим», когда его спросили, будут ли США атаковать Северную Корею», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2017 г. власти КНДР заявили, что Вооруженные силы страны произвели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идет о боеголовке в 100 килотонн.

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