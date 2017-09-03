Москва, 3 сентября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. США ожидают продажу дипсобственности Российской Федерации в свою пользу. Об этом, как передают Вести.Ru, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Eugene Zelenko Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско

«Нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что речь идет не об «однокомнатных квартирах на задворках». Объекты находятся в самых респектабельных местах, в центре Вашингтона и Сан-Франциско.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2017 г. власти США потребовали от российской стороны освободить здание генерального консульства РФ в Сан-Франциско, а также помещения, занимаемые торговыми представительствами в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября в дипмиссиях началась процедура осмотра помещений.

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