Москва, 3 сентября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили четыре человека. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по столице.

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ЧП произошло в воскресенье, 3 сентября, на Новоорловской улице.

«Между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение стрелявшего.

Другие подробности пока неизвестны.