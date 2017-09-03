Дмитров , Московская область, 3 сентября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Грузовик и пять легковых автомобилей столкнулись в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 3 сентября, на 30 км Дмитровского шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Около 14:00 мск на 30 км Дмитровского шоссе произошло ДТП: грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями, следовавшими в попутном направлении», — сказал источник.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.