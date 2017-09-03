Луганск, 3 сентября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ при патрулировании территории в Донбассе используют «боевых» кабанов. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины» на портале YouTube.

skor2d Орки на кабанчиках

«В одном из подразделений на Луганщине ребята (бойцы ВСУ) воспитывают себе в помощь диких кабанов, — говорится в сообщении. — Вместе с ребятами они патрулируют и стали настоящими боевыми вепрями».

Отмечается, что украинские военные кормят «боевых» кабанов армейскими пайками. Свиньи «работают» на передовой вместо собак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.