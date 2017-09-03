Екатеринбург, 3 сентября, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге противники строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда вновь организовали символическое мероприятие «Обними пруд». Более тысячи человек вышли на набережную и взялись за руки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Настроение у протестующих было приподнятое

Андрей Алексеев В акции приняли участие более тысячи горожан

Атмосфера во время мероприятия была дружелюбная. Люди знакомились, общались на общие темы и на тему плана строительства храма в акватории городского пруда. Более того, собравшиеся горожане шутили, называя себя «общественными террористами».

Андрей Алексеев Акция «Обними пруд» в Екатеринбурге

Таким образом противники строительства храма отреагировали на заявление, сделанное во время теледебатов кандидатом в губернаторы Свердловской области от «Единой России» Евгением Куйвашевым. Во время обсуждения проблемы строительства храма-на-воде он заявил, что нужно разделять мнение населения и мнение «общественных террористов».

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Андрей Алексеев Многие пришли на мероприятие вместе с детьми

Напомним, что акция «Обними пруд» уже третья в 2017 году. В первый раз она прошла 23 февраля, и на неё вышли чуть более 100 человек. А вот во второй раз, 8 апреля, на ней объединились порядка 1500 граждан.

Андрей Алексеев В конце мероприятия люди похлопали в ладоши

Как сообщало ИА REGNUM, идея строительства храма объединила региональные и городские власти, представителей крупного бизнеса и Екатеринбургскую епархию. Культовое сооружение хотят построить в акватории городского пруда на насыпном острове. Однако часть городского сообщества и экспертов выступили против такой идеи.

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Андрей Алексеев Многие просто вышли на воскресную прогулку

Так, молодёжное отделение Союза архитекторов провело экспертизу и представило её властям и обществу. Согласно документу, строительство храма в данном месте разрушит городской ландшафт, нарушит экологию городского пруда и даже может стать причиной проблем для метрополитена Екатеринбурга, так как ветка проходит прямо под местом строительства. В итоге эксперты рекомендуют строить храм в другом месте. Более того, группа архитекторов написала открытое письмо к городским властям, в котором просит администрацию и депутатов отказаться от строительства.

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Андрей Алексеев В день мероприятия на Плотинке было много горожан

Общественники пытались провести общественные слушания, пригласив на них региональные власти. Однако дискуссии не получилось, а группа молодых людей спортивного телосложения и вовсе попыталась сорвать мероприятие.

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В итоге горожане стали проводить акции протеста. Помимо акции «Обними пруд», противники строительства также выходили на одиночные пикеты к офису «Русской медной компании», которая наряду с УГМК выступает соинициатором строительства.

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