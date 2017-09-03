Москва, 3 сентября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Запасы боеприпасов, снаряженных боевым отравляющим веществом люизит, полностью уничтожены в Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Polit.ru Уничтожение химического оружия

По его словам, последние данные боевые заряды были уничтожены на российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» 3 сентября.

При этом генерал-полковник добавил, что ранее в России уже были уничтожены боеприпасы с такими боевыми отравляющими веществами как зарин, иприт и зоман.

Напомним, 12 января 2017 г. начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин сообщил, что в Кизнере находится последний из 7 созданных в РФ объектов по уничтожению химоружия.

По его словам, шесть таких объектов ранее полностью выполнили свои задачи, в настоящее время они выводятся из эксплуатации. Оборудование, сооружения и территория, которые напрямую соприкасались с отравляющими веществами, специалисты возвращают в безопасное состояние, отметил тогда Капашин.