Ереван, 3 сентября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Армения в последний момент отказалась от участия в учениях НАТО «Agile Spirit 2017» («Проворный дух»). Об этом изданию tert. am сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.

twitter.com/ModGovGe Логотип учений, на котором присутствует армянский флаг

«Министерство обороны Армении заявляло, что примет участие в проводимых в Грузии военных учениях «Agile Spirit 2017». Однако, к сожалению, наш сосед в последний момент отказался от участия», — сказал ответственный по связям с общественностью Минобороны Грузии Георгий Каджарава.

По его словам, в учениях участвуют Грузия, США, Болгария, Румыния, Украина, Латвия и Азербайджан.

По всей видимости решение армянской стороны было столь неожиданным, что с логотипа учений не успели убрать армянский флаг. В Минобороны Армении при этом отказались прокомментировать решение не принимать участия в учениях.

Армения в 2009 г. также в последний момент решила не участвовать в натовских учениях, проводимых в рамках программы «Партнёрство во имя мира».

По мнению наблюдателей, решение Армении в последний момент отказаться от учений может быть воспринято как давление со стороны Москвы.

«Если бы Армения заранее заявила, что не примет участие в военных учениях, то все стороны приняли бы это решение нормально, но в этом случае возникнут разные мнения. Это может быть воспринято, как давление со стороны России. Например, подобные мнения высказывались, когда Азербайджан отказался от учений «Nobel Partner». До сих пор некоторые эксперт обсуждают резкое решение Баку и его реальные мотивы», — считает научный сотрудник Департамента разведки, безопасности и стратегических исследований при университете Лестера Эдуард Абрамян.

По его мнению, «чрезмерная» активность армянской стороны в мероприятиях НАТО может стать результатом напряжения со стороны России и это объективно, потому что Москва полностью противопоставляет себя НАТО и близким союзникам блока — Украине и Грузии, и, следовательно, любое мероприятие, даже чисто миротворческого или оборонительного характера, воспринимается Москвой, как угроза своим региональным интересам. В этом контексте участие Армении — союзника России в подобных военных учениях в Москве воспринимают эмоционально и не адекватно. «России не нравится активность Армении, а в последнее время Казахстана в тех учениях НАТО, которые толкуются исключительно как угроза российским интересам», — сказал Абрамян в интервью tert.am.

Как сообщают грузинские СМИ, учения, которые продлятся до 11 сентября, стартовали на полигоне Орфоло в Ахалцихе 3 сентября в 12.00 (11.00 мск). На официальном открытии учений присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Леван Изория.

twitter.com/ModGovGe Старт учений НАТО «Agile Spirit 2017» («Проворный дух») в Грузии

Ранее сообщалось, что на полигон Орфоло прибыли несколько американских танков «Абрамс», а также около 500 военнослужащих.

Военные учения Agile Spirit проходят в Грузии с 2011 года и были разработаны в рамках пакета мер Грузия-НАТО.