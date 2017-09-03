Брюссель, 3 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс обеспокоен новым ядерным испытанием КНДР. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Policy Networks Йенс Столтенберг

«НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, которая представляет собой угрозу региональной и международной безопасности», — заявил представитель военного блока.

По его словам, власти КНДР должны немедленно прекратить все ракетно-ядерные испытания, представляющие угрозу региональной и мировой безопасности, и возобновить диалог с международным сообществом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября власти КНДР заявили, что Вооруженные силы страны произвели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идет о боеголовке в 100 килотонн.

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