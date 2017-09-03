Генсек НАТО осудил ядерное испытание КНДР
Брюссель, 3 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс обеспокоен новым ядерным испытанием КНДР. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО обеспокоена дестабилизирующей моделью поведения Пхеньяна, которая представляет собой угрозу региональной и международной безопасности», — заявил представитель военного блока.
По его словам, власти КНДР должны немедленно прекратить все ракетно-ядерные испытания, представляющие угрозу региональной и мировой безопасности, и возобновить диалог с международным сообществом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября власти КНДР заявили, что Вооруженные силы страны произвели успешное испытание водородной бомбы. По предварительным данным, речь идет о боеголовке в 100 килотонн.
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